СМИ узнали, кто умер в семье Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник, 3 сентября, не присутствовала на заседании Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры, Татьяны Шараповой.
Об этом сообщает "КП в Украине".
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Дочь тети Юлии Владимировны - Антонины Ульяхиной, главы Днепропетровской областной организации "Батькивщины", умерла в Днепре в возрасте 47 лет.
Отпевали умершую в понедельник, 2 сентября, во дворе дома, где живет 82-летняя мать Тимошенко. Ее дом и дом Антонины Ульяхиной находятся по соседству.
Официальное прощание с двоюродной сестрой Юлии Тимошенко прошло 3 сентября, в Днепре, в театре им. Шевченко.
Известно, что Шарапова занималась бизнесом, у ее семьи было несколько кафе в Днепре, в частности, кофейня "Золотая рыбка" в центре города.
В декларации о доходах Тимошенко указано, что дом площадью 588 квадратных метров в поселке Козин под Киевом народный депутат арендует у двоюродной сестры. Также, как и земельные участки, площадью 1500 и 1800 квадратных метров в том же Козине.
Как сообщал УНИАН, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не пришла на вторую сессию Верховного Совета 9-го созыва из-за семейных обстоятельств.