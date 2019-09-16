Дубинский: экс-нардеп Святаш организовал давление на судей, прокуратуру, антикоррупционные органы и ГБР

По словам Дубинского, Святаш "кошмарит" судей, чтобы попытаться избежать погашения кредитов.

Экс-нардеп Дмитрий Святаш, являющийся одним из основателей и владельцев автомобильной корпорации АИС, организовал системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы с целью избежать погашения кредитов.

Об этом по итогам собственного расследования заявил действующий народный депутат Украины Александр Дубинский в своем видеоблоге.

«На этой неделе я господина Святаша раза три видел под куполом в парламенте. Он что-то подписывал. И думаю: что он там ходит? Выяснилось, что ходит он, чтобы написать обращение 20 народных депутатов, генпрокурору новому, Рябошапке, с требованием проверить, правильно ли прокуратура расследует дело об уклонении от уплаты кредитов», — рассказал Дубинский, отметив, что вскоре в СМИ появилось письмо на имя генпрокурора Руслана Рябошапки с подписью 20 избранников.

Дубинский отметил, что в обнародованном в СМИ письме были скрыты фамилии подписантов и назвал этих людей поименно, подчеркнув, что среди них много недобросовестных должников.

«20 депутатов обратились к Рябошапке с требованием проверить, законно ли е….т аферистов, которые не возвращают кредит. Ну не знаю, законно или не законно. Но вопрос в том, что нечего скрывать свои фамилии, потому что мы и так узнаем. Среди депутатов я себе записал: Загороднюк, Мамка, Мамаян, Павленко, Скорик, Ефимов Максим, Борт, Бондар. В общем, те люди, которые точно так же как и Поляков со Святашем «светились» в деле о невозвратных кредитах, которые сейчас с помощью вот таких вот обращений пытаются влиять на новую власть, а еще недавно проводили против нее митинги», — рассказал Дубинский.

Ранее Александр Дубинский сообщил, что располагает доказательствами, что Cвяташ системно финансирует организацию проплаченных митингов.

«Я с людьми общаюсь, а они говорят: у нас митинги идут, мы вам дадим документы, кто их организовывал. Смотрю, а организаторы и исполнители все те же самые, которые были под «1+1». И финансирует все это Дмитрий Святаш. Только в данной ситуации он уже пытается митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами (АРМА), потому что у него изымают его имущество, которое было в залоге у одного из банков», — уточнил Дубинский. И отметил, что недобросовестным должникам банков при Президенте Владимире Зеленском больше не удастся уходить от ответственности: «При новой власти долги придется отдавать».

Напомним, что речь идет о задолженности по кредитам, которые владельцы автокорпорации АИС Дмитрий Святаш и Василий Поляков взяли в УкрСиббанке более 10 лет назад, и право требования которых ныне принадлежит группе DCH. Общая сумма обязательств за эти годы достигла 100 млн долларов.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Александра Дубинского, известного журналиста-расследователя правонарушений в финансовом секторе, в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов банков. Конкурсная комиссия состоит из 5 представителей (3 - от Кабинета Министров Украины, 1 - от Президента и 1 - от профильного комитета Рады).