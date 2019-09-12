Освобожденных Украиной заключенных после прибытия в РФ держат «на фильтрации» – росСМИ

С освобожденным обращаются относительно мягко, ведь основной этап проверки состоялся еще перед их обменом.

35 удерживаемых лиц, которых Украина выдала России в рамках обмена 7 сентября, выходят на связь нерегулярно. Силовики держат их «на фильтрации» для сбора информации.

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Об этом сообщает MK.RU. По данным источников издания, с освобожденным обращаются относительно мягко, ведь основной этап проверки состоялся еще перед их освобождением, когда составляли списки.

Отмечается, что до обмена 7 сентября ранее всех освобожденных доставляли сначала на оккупированную боевиками «ДНР» территорию, где они вместе находились "на карантине" примерно две недели.

Так было, например, во время самого масштабного обмена в декабре 2017 года. Тогда освобожденных привезли в оккупированный Донецк, обыскали вещи и отобрали телефоны. Свободного выхода в город им не дали, оправдывая все необходимостью проверки.

Потом людей освобождали небольшими группами. Некоторые, особо подозрительные или «качавшие права», задержались примерно на месяц.

До обмена 7 сентября освобожденных никогда не везли сразу в Москву одной группой.

"Может быть потому, что этот обмен конкретно позиционировался между Россией и Украиной, хотя по факту граждан России там примерно треть", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Кремля: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.