Рада приняла заявление о нелегитимности "выборов" в оккупированном Крыму

За это решение не голосовала в полном составе фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Верховная Рада приняла заявление «О непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная республика Крым и город Севастополь» (регистрационный №2119).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 325 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На момент голосования на сайте парламента не было ни текста проекта постановления, ни текста проекта заявления.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что в Крыму 8 сентября Российская Федерация провела незаконные выборы.

«Эти действия уже признаны незаконными рядом государств», - отметил он.

По словам депутата, «наше заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством, что, независимо от того, какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, возвращение наших граждан в состав украинской семьи».

Яременко подчеркнул, что это является сигналом о том, что Украина не изменит свою политику, и это является национальной идеей нашего государства.

Как известно, в воскресенье, 8 сентября, в регионах Российской Федерации проходил единый день голосования, организовано около 6 тыс. выборов разного уровня.

МИД Украины призвал международных партнеров дать оценку проведению Россией так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что новые нарушения международного права свидетельствуют о необходимости усиления международного политического и экономического давления на РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.