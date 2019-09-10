Арахамия рассказал, когда за принятые сегодня в первом чтении законопроекты Рада будет голосовать в целом

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении 5 законопроектов.

Принятые сегодня Верховной Радой в первом чтении законопроекты будут приниматься в целом в следующий вторник, 17 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о достигнутых во время перерыва в заседании парламента договоренностях между руководителями фракций.

«Мы пришли к консенсусу относительно дальнейшего рассмотрения законопроектов ... Мы договорились, что парламентские традиции важны, и поэтому мы будем идти по сокращенной процедуре. У нас есть 7 дней фактически для того, чтобы в комитетах доработать, какие-то дельные замечания принять во внимание. И во втором чтении уже на следующей неделе все то, что мы сегодня проголосовали в первом чтении, - в следующий вторник будет проголосовано во втором чтении», - сказал Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении 5 законопроектов: о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций, подлежащих лицензированию; о внесении изменений в закон «О государственных закупках» и некоторые иные законодательные акты; о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекса об уменьшении давления на бизнес; о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009) и о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда).