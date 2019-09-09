Соглашаясь на обмен, Путин пытается добиться амнистии для боевиков - эксперт

Военный эксперт уверен, что индульгенцию для боевиков могут подать как условие для мира на Донбассе.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что при возможном введении амнистии для боевиков на Донбассе не будут сданы интересы Украины.

Об этом на Главреде пишет Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса.

"Но о тайных договоренностях Владимира Зеленского и Владимира Путина об обмене мы узнаем только из разных источников информации. И что там происходит реально и в чем Зеленский уступает, получая согласие на обмен незаконно удерживаемыми гражданами, мы можем только догадываться.

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Ведь Путин никогда не пойдет на сговор, не имея от него политических преференций. А из тех заявлений о мире с Украиной, которыми Путин разбрасывался во Владивостоке, получается, что единственное, что сейчас может предложить Путину Зеленский – это суверенитет неподконтрольных территорий. И этот суверенитет для Путина – в особом статусе Донбасса и закон об амнистии для боевиков.

Напомню, что в августе 2015 года Петр Порошенко уже пытался ввести особый статус на Донбассе. Сейчас, имея такое большинство, какое есть у Зеленского, проголосовать за амнистию и особый статус не составит труда. Многого для этого не надо, ведь у Зеленского уже есть 254 голоса "за" в Верховной Раде. И назовут это путем к миру, так как именно такой ценой мы его получим.

А завтра главы "республик" уже приедут в Верховную Раду с правом вето на все решения государства Украина. И фактически, два мультяшных клоуна будут решать, что нам можно принимать, а что – нет. Это как раз то, чего добивается Путин Минскими соглашениями.

Печально, что нас сейчас загоняют в вираж на 180 градусов после небольшого разгона. Ведь сейчас у Путина есть все шансы вернуть Украину в свое крыло. И тогда до союзного государства – Украина-Россия-Беларусь – рукой подать. И это тоже мечта Путина. Все же надеюсь, что несбыточная. Ведь следует помнить, что непопулярные законы ранее всегда вызывали сопротивление и людей. Ведь от любви до ненависти – один шаг", - пишет эксперт.