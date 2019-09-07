Журналист показал, кого повезли в РФ для обмена (фото)

Самолет с пленниками Кремля уже летит над украинской территорией.

В субботу, 7 сентября, ожидается большой обмен между Украиной и Россией.

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Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook опубликовал фото тех, кого уже отправили в Россию, на взлетной полосе перед посадкой на русский борт.

"Такое я видел только в кино про шпионов. Но жизненные сюжеты бывают более закрученными. Диверсантов, наемников, агентов ФСБ и предателей забирает себе Белокаменная, а мы ждем с минуты на минуту на наших героев-моряков и политзаключенных", - написал журналист.

Как сообщалось, из российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполь" вылетели самолеты с пленными, подготовленными для обмена между Москвой и Киевом.