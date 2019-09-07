Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев - первый омбудсмен Украины

В свою очередь Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена пленными.

Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинцев, заявленных в рамках обмена пленными.

Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева, передает "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никак не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - рассказала она.

Карпачева отметила: "Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов".

Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы.

Как сообщал УНИАН, из российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" вылетели самолеты с пленными, подготовленными для обмена между Москвой и Киевом.