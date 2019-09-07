Журналистов в "Борисполе" пригласили встречать освобожденных украинцев

Мероприятие состоится в терминале D.

Журналистов в "Борисполе" пригласили на официальную церемонию встречи освобожденных украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Дежурный по Донбассу". Спикер СБУ Елена Гилянска отметила, что мероприятие состоится в терминале D.

Читайте такжеВ аэропорт "Борисполь" прибыли Аваков и Баканов (фото)

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».