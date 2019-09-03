Законопроект относительно обличителей коррупции содержит ряд прогрессивных новелл для реальной защиты и мотивации – эксперт

Законопроект соответствует международной практике и учитывает украинские реалии защиты и мотивации людей, которые хотят сообщить о коррупционном правонарушении.

Законопроект относительно обличителей коррупции содержит ряд прогрессивных новелл, которые не декларативно, а реально будут защищать и мотивировать обличителей коррупции.

Об этом заявил эксперт Фонда Инноваций и Развития (IDF) Украина, один из соавторов законопроектов относительно обличителей коррупции Роман Жовнир, комментируя внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта (№1010) о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

По его словам, законопроект соответствует международной практике и учитывает украинские реалии защиты и мотивации людей, которые хотят сообщить о коррупционном правонарушении.

“Права обличителя возникают с момента уведомления и включают право на бесплатную правовую помощь, возмещение затрат на адвоката и судебный сбор, психологическую помощь, обеспечение безопасности себе и близким лицам, конфиденциальность и анонимность с ответственностью за их нарушение, информацию о результатах рассмотрения сообщения и другие права”, - отметил один из соавторов проекта Роман Жовнир.

Что касается вознаграждения, как наиболее обсуждаемого вопроса в теме института обличителей, то законопроектом предусмотрено, что разоблачитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого в 5 тысяч (в настоящее время - 10 035 000 грн) и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, имеет право на вознаграждение.

Размер такого вознаграждения определяется судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления. Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат (на данный момент - 12 519 000 грн.), установленных на время совершения преступления.

По словам эксперта, в случаях сообщения несколькими разоблачителями различной информации об одном и то же коррупционное преступление, в том числе информации, что дополняет соответствующие факты, размер вознаграждения распределяется между такими разоблачителями с учетом важности сообщенной ими информации.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции. Законопроект определен президент как неотложный.

19 августа в Офисе президента Украины под руководством заместителя председателя ОПУ Руслана Рябошапки состоялось обсуждение представителями общественных организаций и международными партнерами Украины в сфере борьбы с коррупцией, наработанных изменений к законодательству относительно обличителей коррупции.

Соавторами законопроектов относительно обличителей являются представители Института прикладных гуманитарных исследований, Фонда Инноваций и развития (IDF), а также проекта USAID “Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине“ (SACCI).