Более 35 тысяч военных вернутся домой в рамках демобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Во время демобилизации, которая продлится с 18 марта по 1 мая, домой вернутся 35 тыс. 300 военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации на период с указом президента от 17 марта 2014 года "О частичной мобилизации", - отметил Селезнев.

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По его словам, уже 11 тыс. 748 военнослужащих получили статус участника боевых действий, а на этой неделе на рассмотрение межведомственной комиссии Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО направлены материалы еще на 1 тыс. 521 військовслуюбовця и работника ВСУ.

Кроме того, сказал Селезнев, министр обороны Степан Полторак подписал очередной приказ о награждении ведомственными наградами 119 участников АТО.

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