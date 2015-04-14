Депутат БПП утверждает, что зарплату парламентариям не повышали

Как отмечает нардеп в сети Facebook, повышение депутатской зарплаты невозможно из-за распоряжения спикера парламента Владимира Гройсмана.

"Зарплата депутатов на сегодняшний день не поменялась. В кассе в начале апреля мною получено 6677 гривен. Потому что на сегодняшний день действует это распоряжение Гройсмана, ограничивающее зарплату",– отметил нардеп.

По его словам, зарплата парламентариев увеличится лишь в случае внесения изменений в соответствующее распоряжение.

"Если оно будет изменено, только тогда депутаты начнут получать 15 тысяч. Выдаст ли Гройсман документ согласно новому закону – я не знаю, потому что популизм сейчас рулит превыше всего",– добавил он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Верховной Рады VII созыва, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский сообщил, что депутатам Верховной Рады Украины VIII созыва с 1 апреля повысили зарплату с около 6,5 тысячи гривен до около 17,5 тысячи гривен в месяц.

Напомним, одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.

"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал Павловский.