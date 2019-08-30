Луценко в последний день работы забрал из управления спецрасследований ГПУ 20 дел

Юрий Луценко определил главного военного прокурора Анатолия Матиоса управляющим заместителем за работой УСР.

Перед своим увольнением 29 августа, в нерабочее время от 18:00 до 19:00, тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко внес в ЕРДР данные в 20 уголовных процессах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей Управления специальных расследований ГПУ", которым руководит Сергей Горбатюк.

Об этом говорится в сообщении на странице Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

"Вчера, в Верховной Раде, уже бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверял общественность, что ему не стыдно за свою работу в прокуратуре. И это может быть правдой, поскольку, как говорят: ни чести, ни достоинства, никакой совести. Уже сегодня, 30.08.2019, когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР ради доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности. А оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени от 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные в 20 уголовных процессов и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - говорится в сообщении.

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В Управлении спецрасследований добавили, что "как указано в ЕРДР по каждому из 20 производств, основанием таких изменений стала ч.5 ст. 36 УПК Украины, то есть неэффективное осуществление досудебного расследования. И это в то время, когда по нескольким производствам следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал".

В УСР также утверждают, что "в уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании в незаконный способ за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства в отношении Калетника И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях".

Кроме того, Луценко определил Матиоса управляющим заместителем за работой УСР.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, который поступил в УСР также 30.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определили управляющим заместителем за работой УСР. Чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, что еще остались у следователей", - отметили в Управлении спецрасследований.

Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора и назначении на эту должность Руслана Рябошапки.