Зеленский – нардепам: меньше SMS и больше законов

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что народ ожидает принятие новых законов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов меньше писать SМS-сообщений и больше работать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на первом заседании Верховной Рады IX созыва.

"Пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать. Я вас очень прошу, народ ждет. Хорошо? Меньше SMS, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем", - сказал Зеленский, обращаясь к парламентариям.

Кроме того, президент отметил, что ему непривычно видеть так много депутатов в сессионном зале Верховной Рады.

"Необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте - скорее будет фуршет", - добавил он.

Ранее сегодня СМИ распространили фото из сессионного зала ВР, на одном из которых видно, как новоизбранный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий переписывается с кем-то в телефоне. Он присылал SMS-сообщения о кандидатах на должность министра здравоохранения. В одном из них он заявил, что на этой должности видит эксперта Зоряну Черненко.

На другом фото, обнародованном в СМИ, видно SMS-сообщение депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит путч.