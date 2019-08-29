"Слуга народа" предлагает выбрать Стефанчука первым заместителем главы ВР

До избрания народным депутатом от «Слуги народа» Руслан Стефанчук был представителем президента в парламенте.

Фракция «Слуга народа» предложила избрать Руслана Стефанчука первым заместителем председателя Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, на данное время депутаты обсуждают этот вопрос. До избрания народным депутатом от «Слуги народа» Стефанчук был представителем президента в парламенте.

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