"Слуга народа" предлагает выбрать Стефанчука первым заместителем главы ВР
15:57, 29 августа 2019Политика
572 0
До избрания народным депутатом от «Слуги народа» Руслан Стефанчук был представителем президента в парламенте.
Стефанчук может стать первым заместителем председателя ВР / фото УНИАН
Фракция «Слуга народа» предложила избрать Руслана Стефанчука первым заместителем председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время депутаты обсуждают этот вопрос.
До избрания народным депутатом от «Слуги народа» Стефанчук был представителем президента в парламенте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало работы новой Рады