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"Слуга народа" предлагает выбрать Стефанчука первым заместителем главы ВР

15:57, 29 августа 2019
Политика
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Стефанчук может стать первым заместителем председателя ВР / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время депутаты обсуждают этот вопрос.

До избрания народным депутатом от «Слуги народа» Стефанчук был представителем президента в парламенте.

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Теги: #Верховная Рада