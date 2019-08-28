Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров - СМИ

По информации СМИ, в новом правительстве "точно не будет" вице-премьера по децентрализации.

Новый Кабинет министров может остаться без вице-премьеров.

Об этом пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем телеграм-канале.

"Это - один из главных дискуссионных вопросов на сегодня. В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о "простых", - отмечает журналистка.

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Точно не будет вице-премьера по децентрализации. "Ведомство Геннадия Зубко идёт под нож", - заявила журналистка.

Напомним, Геннадий Зубко возглавляет Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Сейчас в Кабмине Владимира Гройсмана шесть вице-премьеров: Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.