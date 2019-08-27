Москва и Киев могут обменяться заключенными уже до конца этой недели – адвокат

При этом, окончательное решение по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков все еще не принято.

Российская и украинская стороны сегодня возобновят подготовку к обмену удерживаемыми лицами, его планируют провести до конца недели.

Об этом российским «Известиям» рассказал адвокат нескольких содержащихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

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«Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени всё должно произойти», – отметил он.

По его словам, сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с людей, заявленных на обмен. Речь идет не только о вопросе «политической воли», но и о юридических нюансах.

Знакомые с ситуацией собеседники журналистов, объяснили, что информационная пауза в согласовании списков на обмен связана с «чувствительностью темы». По их словам, дело находится на финальной стадии, однако объявлять окончательную дату пока преждевременно, чтобы «не помешать решению вопроса».

В то же время, окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. Один из собеседников журналистов заявил, что "всплывшая в СМИ формула 33 на 33 — условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности".

Адвокаты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского заявили «Известиям», что журналист по-прежнему не собирается участвовать в обмене, поскольку твердо намерен отстаивать в суде свою невиновность в украинском суде.

Нет ясности и по поводу обмена 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, захваченных Россией в Керченском проливе. Их адвокат Николай Полозов в беседе с журналистами воздержался от заявлений, уточнив, что «какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем». По словам других собеседников, окончательного решения об их участии в обмене ещё не принято.

Ранее в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену пленными.

По информации источников «РБК», Украина и Российская Федерация достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".