"Слуга народа" планирует реформировать ГПУ в Офис генпрокурора - СМИ
Партия «Слуга народа» планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора.
Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.
Читайте такжеЖурналист рассказала, кто станет новым министром экономики
В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров.
В то же время, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.
Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.