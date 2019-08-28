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"Слуга народа" планирует реформировать ГПУ в Офис генпрокурора - СМИ

01:54, 28 августа 2019
Политика
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Региональные ячейки прокуратуры могут быть переименованы в офисы региональных прокуроров / фото УНИАН

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

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В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров.

В то же время, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

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Теги: #Генпрокуратура#Слуга народа