Не разорваться же Яценюку: спикер просит дать ему замов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает парламент завтра избрать его заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время согласительного совета.

А.ЯЦЕНЮК пояснил это тем, что завтра он будет принимать участие в официальных мероприятиях, связанных с визитом в Украину Президента США Джорджа БУША, а 2 и 3 апреля – будет находиться в Москве, потому не сможет вести заседания парламента.

«Потому я просил бы, чтобы мы завтра решили вопрос по заместителям, потому что в ином случае придется рассматривать вопрос относительно календарного плана», - сказал председатель ВР.