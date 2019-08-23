Президент Украины подчеркнул, что ставит вопрос деоккупации Крыма на всех международных встречах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения Крыма в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с участниками Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

Читайте такжеЗеленский: последние события на Донбассе показали, кто на самом деле хочет мира

«Это всё наша земля, мы будем добиваться того, чтобы вернуть Крым в состав Украины, разумеется. Мы встречались с господином Джемилевым, и с господином Чубаровым. У нас есть новый представитель (президента - УНИАН) в Крыму», - заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что ставит вопрос деоккупации Крыму на всех международных встречах.

«Я везде езжу на международных встречах - в Турции, Германии, Франции мы постоянно поднимаем эту тему (деоккупации Крыму - УНИАН). Вы понимаете, что кроме международных друзей, которые защищают нашу территориальную целостность, мы сами должны что-то делать для возвращения Крыма», - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.