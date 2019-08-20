Недостаточно эффективен: Абромавичус хочет уволить гендиректора "Укроборонпрома"
Новоназначенный председатель наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус считает, что реформа концерна возможна только после смены руководителя.
Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».
Читайте такжеНАПК внесло предписание гендиректору "Укроборонпрома" Букину«Генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективен. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями. Потерян контроль над предприятиями, отсутствует кооперация среди них, очень низкая производительность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с другими важными стейкхолдерами, полное отсутствие новых, прорывных проектов», – сказал Абромавичус.
По его словам, из долгого списка претендентов на пост генерального директора «Укроборонпрома» рекрутеры отобрали семь кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде.
«Новая команда – это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Все принимали участие в успешных трансформациях нереформированных структур – в частном бизнесе или Прозорро, МЭРТ, УГД. Этих руководителей отбирали по принципу, чтобы у них не было конфликта интересов, чтобы не было бизнеса в секторе обороны и безопасности, чтобы не были задействованы родственники в этом секторе», – подчеркнул Абромавичус.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна «Укроборонпром» Алексея Тимофеева.
До этого Тимофеев работал председателем правления «Смарт-Холдинга», который принадлежит бизнесмену Вадиму Новинскому. Также он был топ-менеджером компании «Гео Альянс» бизнесмена Виктора Пинчука, работал в государственном предприятии «Укргаздобыча», входил в состав правления НАК «Нафтогаз Украины».
Читайте такжеЧиновников «Укроборонпрома» уличили в присвоении более 6 миллионов долларовПо словам Абромавичуса, главной целью «Укроборонпрома» является своевременная поставка качественного вооружения Вооруженным силам Украины. Одновременно надо наращивать экспорт и сделать из «Укроборонпрома» современную компанию.
«Я смотрю на трансформацию других государственных предприятий, в том числе, которую инициировал я сам, будучи министром экономики, и каждый раз вижу, что трансформация в этих компаниях возможна только после того, как происходит смена руководящего персонала», – заявил Абромавичус.
Председатель наблюдательного совета также сообщил об экспортном потенциале концерна «Укроборонпром».
«В экспорте мы ставим амбициозную цель – вырасти в 5 раз до 2025 года. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долларов США в год. Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе из-за саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо бросить лучшие ресурсы», – сказал Абромавичус.
Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома».
Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.