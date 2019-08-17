Суд постановил исправить ошибки в постановлении об аресте Грымчака

Судья постановила исправить неправильное указано отчество подозреваемого.

Деснянский суд Чернигова постановил исправить ошибки в постановлении о взятии под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

Об этом сообщило Громадське.

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Судья постановила исправить неправильное указано отчество подозреваемого – Николаевич, вместо Михайлович. Кроме того,суд постановил считать правильными фамилия и инициалы адвоката задержанного Матяш, вместо неверного Мятяш.

Впрочем,Татьяна Матяш говорит о вероятности подачи еще одного ходатайства об исправлении ошибки.

"Она (судья - ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред.) СИЗО", - сказала адвокат.

Она заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу к Высшей квалификационной комиссии судьи и Государственного бюро расследований.

Как сообщалось ранее, судья Деснянского районного суда Чернигова Наталья Лямзина допустила несколько ошибок при оформлении решения относительно меры пресечения для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Напомним, вечером 14 августа сотрудники СБУ и НАБУ задержали на взятке в 480 тыс. долларов США Юрия Грымчака. В ГПУ говорят, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Грымчака задержали его якобы "помощником". В его на месте задержания нашли соответствующие визитки. Впрочем, в МінТОТ впоследствии заявили, что дело с задержанием и взяткой не касается деятельности их ведомства. А должности помощника заместителя министра в них вообще нет.

По словам адвокатки Грымчака, у ее подзащитного правоохранители изъяли собственные средства. А вместо полумиллиона долларов "были календарики". Суд взял под стражу Грымчака на 60 дней. Альтернативой пребывания в СИЗО суд определил денежный залог. Ее размер установлен на уровне 6 миллионов гривень.