Завтра состоится первое заседание группы новоизбранных депутатов по подготовке ВР к работе

Группа будет заниматься решением вопросов по организации первой сессии Верховной Рады нового созыва.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14.00 в конференц-зале парламента.

Отмечается, что, в соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный избирательный барьер, а именно: "Слуга народа" – 17, "Оппозиционная платформа - за жизнь"- 3, ВО "Батькивщина"- 2, "Европейская Солидарность"- 2 и "Голос" - 1.

Кроме того, отмечается, что народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Как отмечается в законе о Регламенте Верховной Рады Украины, для подготовки предложений по организации и проведению пленарных заседаний первой сессии Верховной Рады нового созыва, подготовки проектов соответствующих актов председатель ВР предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - первый заместитель или заместитель председателя ВР, организует формирование Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.