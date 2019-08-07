В партии "Слуга народа" определились, как будут искать компромисс по голосованиям в Раде

Если 90% участников фракции будут за или против законопроекта, то так и будет голосовать вся фракция.

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, как его соратники будут искать компромисс для голосований в Верховной Раде 9-го созыва.

Об этом он сказал в интервью "Лига.net".

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"Мы работали (в Трускавце - УНИАН) над тем, чтобы человек понял, что, если большинство за, а у тебя есть амбиции, то нужно найти коллективный разум. Мы договаривались внутри комитетов, что если 10% против, а 90% за, то будет говорить, что наша группа за. А если, например, 30% против, то это означает, что здесь много недоразумений, и надо возвращаться к дискуссии", - отметил Арахамия.

В тог же время он отметил, что считает опасным существование группы внутри фракции.

"Я вижу очень много рисков в этих процессах, когда есть группы. Это фактически партии в партии. И нам не нужно такого... Я не знаю, сможем ли мы с этим справиться. Для этого нужно пристальное внимание общества", - подчеркнул Арахамия.

Как сообщал УНИАН, ранее Давид Арахамия заявил, что у политсилы есть шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра, а "безальтернативным" кандидатом на пост главы Верховной Рады он назвал лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.