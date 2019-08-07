Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом российскую оккупацию Крыма

Кроме того, президент поблагодарил украинскую и крымскотатарскуюй общины в Турции за солидарность с Украиной и практическую поддержку нашего государства во времена испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в временно оккупированном Крыму и регулярные нарушения Россией прав крымских татар и украинцев на полуострове.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин в Анкаре.

Президент Украины также принял участие в открытии нового здания офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре.

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Кроме того, он поблагодарил украинскую и крымскотатарскую общины в Турции за солидарность с Украиной и практическую поддержку нашего государства во времена испытаний, а также за весомый вклад в становление отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Зеленский также отметил деятельность центров украинских общин в разных городах Турции и одно из главных достижений последнего времени - межчеловеческие связи.

«Благодаря вашему упорному труду украинская община в Турции укрепляется и превращается в действительно влиятельную силу», - подчеркнул президент.

«Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остались без родительской опеки. Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце», - добавил Зеленский.

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И все же, как подчеркнул глава государства, несмотря на то, что гостеприимная турецкая земля стала для собравшихся новым домом, каждого ждут в Украине, и призвал присоединяться к строительству отчизны.

«Каждый из вас важен для Украины. Ваш опыт, ваши знания, ваши возможности. Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которую наши люди с радостью будут возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины - нам нужна ваша помощь», - отметил Зеленский.

В рамках визита президент Украины возложил цветы к Мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и сделал запись в книге почетных гостей.

Как сообщал УНИАН, 7-8 августа президент Украины находится с рабочим визитом в Турции.