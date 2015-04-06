Профильный комитет Рады планирует 8 апреля заслушать главу Нацбанка



Об этом в интервью телеканалу «News One» заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка.

”В среду, 8 апреля, на заседании комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности у нас будет глава НБУ Валерия Гонтарева. Мы хотим, чтобы заседание комитета было открытым. Мы хотим, чтобы на наше заседание пришла пресса, которая сможет задать все вопросы главе НБУ”, - заявил он.

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Рыбалка добавил, что члены комитета планируют поднять ряд проблемных вопросов, в частности, о полученных от МВФ 2,5 млрд долл для стабилизации золотовалютных резервов.

”Мы хотим услышать от НБУ о том, есть ли какой-то конкретный план для поддержки курса национальной денежной единицы. Мы требуем предоставить такой план”, - подчеркнул председатель парламентского комитета.