Atlantic Council: Отмена депутатской неприкосновенности в Украине не обязательно закончится хорошо

Идея популярна среди украинцев, которые не доверяют парламенту, но у нее есть и обратная сторона.

После победы его партии на парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский повторил свое желание принять закон, который отменит депутатскую неприкосновенность. Хотя о таком своем намерении он говорил еще во время президентской кампании.

В Украине отмена неприкосновенности – популярная идея. Потому что Верховная Рада остается одним из государственных институтов, которым украинцы доверяют меньше всего. Обычно некоторые депутаты считают место в парламенте привлекательным именно потому, что оно дает защиту от преследования. А еще можно продвигать свои личные интересы.

Однако, у отмены неприкосновенности есть и обратная сторона, — пишут в статье для Atlantic Council бывший председатель парламентской группы «Свободных демократов» В Бундестаге и член Фонда Фридриха Науманна за свободу Манфред Рихтер и старший эксперт независимой организации частного права Bertelsmann Stiftung Мириам Космель.

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В худшем случае отмена может привести к следующему: украинские депутаты станут заложниками милости исполнительной власти вместо того, чтобы быть эффективным противовесом к ней. В украинской полупрезидентской системе правительство подотчетно парламенту вместо того, чтобы подчиняться исключительно президенту.

Если неприкосновенность депутатов отменят, сначала дела могут идти хорошо, пока ответственные люди будут занимать правильные должности. Но как только их заменят одержимые властью и жестокие деятели, начнутся проблемы. Будет очень легко уничтожить парламент, который станет на пути, с помощью сфабрикованных расследований или политически мотивированных обвинений.

Пример Камбоджи перед парламентскими выборами 2018 года может послужить свежим предупреждением. Когда накануне голосования стало понятно, что дела партии президента Хун Сена плохи, парламентское большинство, которое было в руках политической силы, приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Вскоре после этого всех оппозиционных депутатов привлекли к суду или бросили в тюрьму. И партия Хун Сена получила 100% мест в парламенте.

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Проблема Украины кроется в том, как системой неприкосновенности пользуются. Ведь она не должна защищать отдельных депутатов от наказания, а беречь сам парламент и его действия. Другими словами, неприкосновенность должна защищать свободу выражения тех, кого выбрали, а не гарантировать безнаказанность в других несвязанных с парламентским мандатом делами.

В развитых системах парламентаризма на определенном этапе расследования против депутата парламенту проводят консультации. Тогда проводится проверка, это расследование не вредит работе органа. Если парламент делает вывод, что вреда нет, он отменяет неприкосновенность депутата. Тогда выдвигаются обвинения и выбирают меру пресечения, если нужно. Все процедуры оценки и отмены неприкосновенности происходят быстро и тихо, чтобы процесс установления верховенства закона не затягивался.

В Бундестаге за это отвечает специальный Комитет по вопросам полномочий и неприкосновенности. Небольшой, но элитный орган, составленный из глав парламентских фракций, конфиденциально рассматривают все вопросы, когда правоохранители ведут расследование против депутата. Они достигают консенсуса и выносят решение о передаче предложения на рассмотрение пленарного заседания об отмене чьей-то неприкосновенности. Обычно решение принимается без обсуждения. Пресса узнает обо всем лишь тогда, когда Бундестаг сделал свое решение. В Германии большинство подобных разбирательств происходит без драматизма. Они чаще всего касаются депутатов, которые пьяными садились за руль или нарушали правила дорожного движения. Иногда речь идет о мошенничестве или банкротстве. Но процедура проходит так же тихо и спокойно.

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В Украине отмена неприкосновенности не станет магическим рецептом, который сделает статус депутата непривлекательным для некоторых кандидатов с корыстными интересами. Это решение не разрушит критическую связь между олигархами и членами парламента. Оно не решит все пробелы в системе судопроизводства и не ликвидирует коррупцию. Тот факт, что отмена депутатской неприкосновенности сейчас рассматривается в Украине, лишь указывает на желание найти легкое решение или на отсутствие понимания парламентских защитных механизмов.

Вместо этого лучше было бы изменить правила применения неприкосновенности, чтобы уничтожить фактическую безнаказанность отдельных депутатов без вреда для независимого функционирования парламента.