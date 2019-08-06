Эксперт спрогнозировал противостояние в новой Раде "Слуги народа" и партии Медведчука
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик дал прогноз по поводу того, каким влиянием будут обладать в Раде нового созыва депутаты пророссийской ориентации.
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С его точки зрения, на данный момент «Слуга народа» не может скооперироваться с «Оппозиционной платформой - За жизнь», передает «Главред».
Поэтому, по мнению эксперта, задачей №1 для «Слуги народа» и Зеленского в технологическом плане будет «торпедирование партии ОПЗЖ, выбивание у нее из-под ног ее электоральной базы и повестки дня».
По мнению Кулика, представителям президентской партии «Слуга народа» нужно будет всячески мешать нардепам от пророссийски настроенных сил и не дать им занимать важные парламентские должности.
"Так, будет казаться, что партия «Слуга народа» привлекает к себе определенные лозунги и идеи ОПЗЖ. А это, несомненно, будет вызывать критику со стороны патриотических сил и возможных союзников или попутчиков «Слуги народа» в парламенте. Но это будет делаться для того, чтобы торпедировать ОПЗЖ. А это нужно хотя бы потому, что «Оппозиционная платформа» сможет даже претендовать на должность вице-спикера. Это также важно понимать, что тот же Медведчук может стать вице-спикером Верховной Рады как представитель второй политической силы по весу. Также ОПЗЖ будет претендовать на ряд комитетов и должностей в комитетах. И здесь задачей монопартийного большинства и ее попутчиков или возможных союзников в парламенте будет договориться между собой и не позволить "Опоплатформе" - За жизнь получить эти должности. Это станет предохранителем от негативного влияния пророссийских сил", - выразился он.
Кроме того, Кулик крайне позитивно оценил инициативу, недавно озвученную одним из новоиспеченных депутатов от «Слуги народа» Богдана Яременко по поводу уголовной ответственности за самовольные переговоры с РФ.
"То, что ОПЗЖ будет максимально использовать парламентскую трибуну для критики, для продвижения своих идей и пиара - это однозначно. Уже сейчас я слышу инициативу Богдана Яременко о принятии законопроекта, который сделает невозможным любой политический туризм в страну-агрессора. Если такой закон будет принят, я буду только аплодировать", − резюмировал эксперт.