Эксперт спрогнозировал противостояние в новой Раде "Слуги народа" и партии Медведчука

По мнению эксперта, представителям президентской партии «Слуга народа» нужно будет всячески мешать нардепам от пророссийски настроенных сил.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик дал прогноз по поводу того, каким влиянием будут обладать в Раде нового созыва депутаты пророссийской ориентации.

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С его точки зрения, на данный момент «Слуга народа» не может скооперироваться с «Оппозиционной платформой - За жизнь», передает «Главред».

Поэтому, по мнению эксперта, задачей №1 для «Слуги народа» и Зеленского в технологическом плане будет «торпедирование партии ОПЗЖ, выбивание у нее из-под ног ее электоральной базы и повестки дня».

По мнению Кулика, представителям президентской партии «Слуга народа» нужно будет всячески мешать нардепам от пророссийски настроенных сил и не дать им занимать важные парламентские должности.

"Так, будет казаться, что партия «Слуга народа» привлекает к себе определенные лозунги и идеи ОПЗЖ. А это, несомненно, будет вызывать критику со стороны патриотических сил и возможных союзников или попутчиков «Слуги народа» в парламенте. Но это будет делаться для того, чтобы торпедировать ОПЗЖ. А это нужно хотя бы потому, что «Оппозиционная платформа» сможет даже претендовать на должность вице-спикера. Это также важно понимать, что тот же Медведчук может стать вице-спикером Верховной Рады как представитель второй политической силы по весу. Также ОПЗЖ будет претендовать на ряд комитетов и должностей в комитетах. И здесь задачей монопартийного большинства и ее попутчиков или возможных союзников в парламенте будет договориться между собой и не позволить "Опоплатформе" - За жизнь получить эти должности. Это станет предохранителем от негативного влияния пророссийских сил", - выразился он.

Кроме того, Кулик крайне позитивно оценил инициативу, недавно озвученную одним из новоиспеченных депутатов от «Слуги народа» Богдана Яременко по поводу уголовной ответственности за самовольные переговоры с РФ.

"То, что ОПЗЖ будет максимально использовать парламентскую трибуну для критики, для продвижения своих идей и пиара - это однозначно. Уже сейчас я слышу инициативу Богдана Яременко о принятии законопроекта, который сделает невозможным любой политический туризм в страну-агрессора. Если такой закон будет принят, я буду только аплодировать", − резюмировал эксперт.