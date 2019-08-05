Суд открыл дело по иску Симоненко об отмене запрета компартии

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции Украины.

Читайте такжеThe Atlantic: «Чернобыль» напоминает, как миру повезло с распадом СССР

Как сообщается на сайте суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики» относительно несоответствия деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

Напомним, иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины поступил в ОАСК 23 июля.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года парламентом был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их пропаганды и символики».

Согласно части 5 статьи 3 этого документа политические партии, областные, городские, районные организации или другие структурные образования, предусмотренные уставом политической партии, в отношении которой центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, принято в определенном Кабинетом Министров Украины порядке решение о несоответствии их деятельности, наименования и/или символики требованиям Закона, не могут быть субъектом избирательного процесса.

17 июля 2015 года по результатам Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их пропаганды и символики» подготовлены правовые заключения о несоответствии деятельности 3 политических сил требованиям закона. Заключения были утверждены приказами Министерства юстиции от 23 июля.