Отставка секретаря Киевсовета говорит о расколе "команды Кличко" - экс-мэр Омельченко

По словам Омельченко, отставка Прокопива – шаг на упреждение, который бьет по Кличко.

Отставка секретаря Киевсовета Владимира Прокопива – политическое заявление без юридических оснований, которое говорит о расколе условной «команды Кличко» в столице.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экс-мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко.

По его словам, аргументируя необходимость сложить с себя полномочия секретаря Киевсовета, Прокопив отметил некий конфликт интересов, однако ни о каком конфликте интересов речь не идет.

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«Это просто версия, которая устраивает его и его окружение. Поскольку конфликт интересов – это нечто иное. Например, если его родственники оформляют землю или недвижимость, он на сессии обязан (как служащий органов местного самоуправления) заявить, что такой-то вопрос является конфликтом интересов. Сейчас же речь идет о том, что самая крупная фракция Киевсовета «Солидарность» давно распалась. «Солидарность» (БПП) отказалась от Кличко, а УДАР Кличко – от Прокопива», - отмечает он.

Омельченко напоминает, что эти политические силы-соратники, составляющие пропрезидентскую (Петра Порошенко) фракцию в Киевсовете, порвали отношения перед президентскими выборами. А парламентская избирательная кампания окончательно их разделила.

«Это было хорошо заметно, когда по одному округу шли кандидаты и от УДАРа, и от «Солидарности». Прокопив же шел на выборы самовыдвиженцем, чтобы выйти из тени «Солидарности» и не собирать на себя их негатив», - обращает внимание депутат Киевсовета.

По его словам, отставка Прокопива – шаг на упреждение. Ведь из-за раскола «команды Кличко» есть высокая вероятность, что Прокопив в должности секретаря Киевсовета не смог бы собрать и провести сессию, а это было бы чревато отставкой уже не по собственной воле.

«Он опередил эту ситуацию», - убежден Омельченко.

Вместе с тем, по его мнению, эта отставка бьет по Кличко.

«Он, как председатель Киевсовета, должен не только организовывать, но и проводить сессии, но никогда этого не делал», - отметил Омельченко.

Как сообщал УНИАН, Владимир Прокопив написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета.