Правозащитники впервые услышали от Савченко "разговоры о смерти"

По словам Елизаветы Глинки, самочувствие Савченко "относительно удовлетворительное". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Оно (самочувствие) лучше, чем было в прошлый раз, но оно далеко от нормального", — сказала Глинка агентству РИА Новости.

Михаил Федотов несколько дней назад сказал, что во время последнего посещения он впервые "услышал от нее разговоры о смерти". По его словам, правозащитники "постарались все-таки изменить ее настроение в какой-то степени".

В декабре Савченко объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

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5 марта 2015 адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которая длилась более 80 дней.

14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина». 16 марта они сообщили, что состояние его здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку.

20 марта сестра летчицы сообщила, что состояние здоровья Савченко ухудшилось, ее готовятся перевести в больницу.