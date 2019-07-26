Гройсман и Аваков в один день тайно ездили к Пинчуку – Схемы

Визит премьера и главы МВД в загородное имение олигарха состоялся вечером 14 июня.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков тайно посещали украинского олигарха Виктора Пинчука.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта «Схемы: Коррупция в деталях».

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Журналистам удалось зафиксировать, как Гройсман и Аваков одновременно посещали Пинчука вечером 14 июня.

Уже через день после неафишируемого визита в имение Пинчука глава правительства принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха. А позже опубликовал в соцсети видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне – глава наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук.

Журналисты обратились к премьеру и главу МВД с просьбой объяснить вечерний продолжительный визит в загородное имение олигарха. Также подобный запрос был отправлен и Пинчуку. Ответ ни от одного из них пока не получен.