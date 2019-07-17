Великобритания выделит деньги на суд по делу MH17

Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выделит 100 тысяч фунтов стерлингов (более 3 миллионов грн по актуальному курсу) на формирование специального суда в Гааге, который будет судить виновных в сбивании MH17. Читайте такжеУничтожение МН17: в СБУ рассказали о задержании водителя тягача российского "Бука"

Об этом сказано в заявлении министра, которое было обнародовано на сайте правительства, передает НВ.

«Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда самолет MH17 был сбит над восточной Украиной. 298 невинных людей, в том числе 10 британцев, погибли», - сказал Хант.

По словам главы дипломатического ведомства, он соболезнует родным и близким всех погибших и поддерживает усилия Объединенной следственной группы и властей Нидерландов по восстановлению справедливости в отношении погибших.

В связи с этим, они сделают финансовый взнос в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в формирование специализированного уголовного суда в Гааге, «чтобы помочь обеспечить, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы, чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности».

Также Хант отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17.

Как сообщал УНИАН, ранее Bellingcat рассказали, как происходило расследование сбития MH17.