В Минске проходит встреча участников Трехсторонней контактной группы

Сегодня на переговорах в Минске могут огласить о введении "хлебного перемирия" на Донбассе.

В Минске проходит встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter. "В Минске начали работу рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" договорились о введении "хлебного перемирия", разминировании в Станице Луганской и определении следующих участков для разведения войск на Донбассе.

Также достигнута договоренность об обмене определенного количества удерживаемых лиц между Украиной и РФ.