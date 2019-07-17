Сенат США принял резолюцию, в которой осуждает агрессию РФ и строительство "Северного потока-2"

В резолюции также отмечается, что Сенат США ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине и поздравляет украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины.

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную 5-ой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США. Этой резолюцией Соединенные Штаты, среди прочего, осуждают агрессию РФ против Украины и строительство "Северного потока-2", который в документе называют "значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями".

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"Сенат США призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнения ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В резолюции также отмечается, что Сенат США ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине и поздравляет украинский народ по случаю успешного проведения выборов Президента Украины.

"Сенат США считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должен служить положительным примером для других стран пост-советского пространства", - говорится в резолюции.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США одобрил новые санкции против России.