Конгресс США одобрил новые санкции против России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

Авторы соответствующей инициативы – демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман, передает РБК.

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"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении РФ, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", – сказал Шерман во время выступления перед конгрессменами.

"Она (поправка в оборонный бюджет. – Ред.) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом", – добавил он.

По его словам, Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит наказать Москву за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее.

"Такая поправка как раз делает это", – добавил Шерман.

При этом сам проект бюджета пока еще не одобрен. Окончательно его должен будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит Палата представителей и Сенат.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов уверял, что россиянам не придется занимать за рубежом в 2019 году, если Соединенные Штаты наложат санкции на российский суверенный долг.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

3 апреля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.