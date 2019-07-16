Добкина-старшего позвали на допрос в ГПУ

Генпрокуратура вызвала Добкина на допрос о "покушении на Януковича".

Народный депутат Михаил Добкин в четверг, 25 июля должен явиться на допрос в управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Соответствующая повестка появилась на сайте ведомства.

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ГПУ начала уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на убийство экс-президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, что во время президентства Януковича, Добкин возглавлял Харьковскую область.

22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был участвовать Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.