цей матеріал доступний українською

Добкина-старшего позвали на допрос в ГПУ

23:25, 16 июля 2019
Политика
152 0
Добкина вызывают в качестве свидетеля / фото УНИАН

Соответствующая повестка появилась на сайте ведомства.

Читайте такжеЛуценко вызвавшим на допрос в НАБУ (документ)

ГПУ начала уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на убийство экс-президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, что во время президентства Януковича, Добкин возглавлял Харьковскую область.

22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был участвовать Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ГПУ#Добкин