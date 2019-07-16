В Офисе президента анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Вадим Пристайко уверяет, что вопрос освобождения пленников из российских тюрем готовы обсуждать каждый день.

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров Украины и России.

Об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве.

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Он напомнил, что во время предварительного разговора Владимир Зеленский и Владимир Путин большую часть времени обсуждали освобождение украинских военнопленных моряков и других граждан Украины.

По словам Пристайко, Киев готов обсуждать это вопрос каждый ден. В то же время он добавил, что конкретной даты такого разговора с Путиным пока нет.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что предпосылкой для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) станет прогресс в выполнении договоренностей, достигнутых в июле внешнеполитическими советниками.