Сенцова в колонии посетил российский коллега

Российский режиссёр-документалист Аскольд Куров сообщил, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо.

Российский режиссёр-документалист Аскольд Куров посетил в колонии незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 43 года.

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Об этом Куров написал на своей странице в Facebook. «Самочувствие и настроение Олега Сенцова хорошие. Много работает над новыми сценариями и книгами. Передаёт всем привет», - сообщил Куров.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

Сегодня, 13 июля, по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова.