Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцов сегодня исполнилось 43 года.

Президент Владимир Зеленский поздравил с днем рождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Текст поздравления президент обнародовал в Facebook.

Обращаясь к Сенцову, Зеленский отметил, что для миллионов людей в Украине и во всем мире он является образцом несокрушимости и достоинства.

«Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных», - написал Зеленский.

Он отметил, что сегодня побывал на админгранице с временно оккупированным Крымом.

«Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

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Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

Сегодня, 13 июля, по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова.