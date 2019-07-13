Медведчук оказался в "Минске" благодаря Путину - Бессмертный

Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что тот с апреля-мая 2018 года не участвует в заседаниях ТКГ.

Кум Путина, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был привлечен к участию в Минском процессе благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

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"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. ... Сейчас рассказывают "Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко - ред.) такой сякой"... Не Порошенко его (Медведчука - ред.) назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель", - заявил Бессмертный.

По его словам, Меркель во время открытой встречи заявила, что "этот человек (Медведчук - ред.) мог бы быть в ТКГ".

"Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - заявил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что тот с апреля-мая 2018 года не участвует в заседаниях ТКГ, а также заявил, что Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.