Польша вводит безвизовый режим для украинцев, проживающих в приграничной зоне

Польша вводит безвизовый режим для граждан Украины, которые проживают в 50-километровой приграничной зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после завершения встречи украинской и польской правительственных делегаций в Киеве.

«Подписанное сегодня соглашение упрощает пересечение границы для граждан Украины, которые проживают в 50-километровой приграничной зоне. Это означает, что они смогут пересекать границу без дополнительного оформления виз и столько раз, сколько им это необходимо. Это безвизовый порядок пересечения границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд ТУСК отметил, что переговоры с Украиной по тексту соглашения проходили достаточно сложно и длительный период в связи с теми требованиями, которые выдвинул Евросоюз после присоединения Польши к Шенгенской зоне.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в ходе переговоров Польша поддержала наилучший для Украины вариант текста соглашения.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Польши Дональд ТУСК от имени правительств подписали четыре документа, среди которых – Соглашение о правилах местного приграничного движения.