ГПУ возобновила расследование в отношении Иванющенко

Председателю Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко.

Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного производства по подозрению соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Заместителем генерального прокурора от 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Ивана Аврамова, Олега Греся и Бориса Мельничука в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины», - отметила она.

По словам Сарган, досудебное расследование в указанных производствах продолжается.

Пресс-секретарь добавила, что председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве заявил, что ГПУ намерена вместе со швейцарскими коллегами активизировать расследование по делам в отношении экс-депутата от Партии регионов Иванющенко и конфисковать его средства.

«Проблема Иванющенко состоит из следующих кейсов: первое - он подозревался в хищении средств Киотского протокола, который якобы заключался на ремонт различных социальных объектов: школы, больницы и т. д. К сожалению, все до одного объекта фирмы, которая связана с Иванющенко, расположены на временно оккупированных территориях. Как вы понимаете, ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, Луганске просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать», - заявил он.

Перед тем также сообщалось, что ГПУ проводит расследование по факту организации Иванющенко хищения госсредств в особо крупных размерах на сумму около 177 млн грн при заключении договоров между ГП "Держекоинвест" и ООО "Карпатибудинвест". Также расследование проводится по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах на сумму около 650 млн грн.