В Симферополе судят крымского татарина за демонстрацию украинского флага

Об этом сегодня утром сообщил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, пишет Крым.Реалии.

По его информации, заседание по делу Куртсеита Абдулаева, обвиняемого в нарушении порядка проведения митингов, манифестаций 9 марта 2015 года, должно было состоятся в 11.00 в Железнодорожном районном суде Симферополя.

«Ему вменяется в нарушение использование запрещенной символики – украинского государственного флага! Проясните будьте добры, с каких пор украинская государственная символика является запрещенной и какими законами это закреплено?», – написал Заир Смедляев.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму почитателем Шевченко заинтересовался Центр борьбы с экстремизмомКак сообщалось, 9 марта в Симферополе сотрудники «полиции» задержали организатора митинга ко дню рождения Шевченко Леонида Кузьмина и еще двух участников акции: Александра Кравченко и Вилидара Шукурджиева. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики.

Изначально симферопольцы планировали провести акцию в честь 201–й годовщины со дня рождения Шевченко возле памятника поэту, расположенного на улице Севастопольской. Однако симферопольская администрация отказала им в этом и согласовала проведение митинга в Гагаринском парке возле скульптуры «Три грации».