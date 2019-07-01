В Кремле заявили, что Россия не предлагала освободить украинских моряков

Песков призывает "внимательно перечитать" слова Путина о том, что освобождение моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в ПАСЕ, и нужно дождаться завершения суда.

В Кремле заявили, что Министерство иностранных дел России не предлагало освободить украинских военнопленных моряков, следствие продолжается и они должны явиться в суд.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться в МИД РФ. Там же речь не идёт об освобождении, следственные действия продолжаются, речь идёт о необходимости их явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особая позиция МИД Украины, и нам не известно, претерпела ли она какие-то изменения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв президента Украины Владимира Зеленского освободить моряков и о том, останется ли в силе предложение МИД РФ отпустить их из-под стражи на данном этапе до завершения следствия.

"Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке", - подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, возможно ли освобождение моряков с условием, что они будут участвовать в судебном процессе, он ответил, что этот вопрос - в компетенции МИД России, и именно там нужно узнавать нюансы.

"Я ещё раз призываю главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России. Они достаточно содержательны", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

27 июня Зеленский обвинил МИД и главу министерства Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его проинформировали об ответной ноте МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, ответная нота МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ "ловушкой" и "российским дипломатическим разводом", так как Россия требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление; склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма".

29 июня президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) заявил, что освобождение моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в ПАСЕ, и они могут быть обменены на граждан РФ. По его словам, для освобождения моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства.