Гройсман посоветовал Климкину уйти в отпуск

Владимир Гройсман уверяет, что внесет любую кандидатуру на должность первого замглавы МИД, предложенную президентом.

Премьер-министр Владимир Гройсман советует министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

Так глава Кабмина в эфире ток-шоу "Право на власть" предложил решить проблему того, что парламент отказывается уволить с должности Климкина, пишет ТСН.

"Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал он.

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По словам Гройсмана, ему безразлично, кого назначат. Ему важно, что этот человек будет делать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".