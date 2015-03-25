Германия готова обсуждать вопрос направления миротворцев на Донбасс - посол Украины

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Состоялась встреча спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана с главой Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером Штайнмайером: Германия готова обсуждать вопрос миротворческой миссии в Украину", - сообщил Мельник.

Відбулася зустріч Спікера ВРУ В.Гройсмана з Главою МЗС ФРН Ф.-В.Штайнмаєром: Німеччина готова обговорювати питання миротворчої місії в UKR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 25 Березень 2015

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По словам дипломата, Штайнмайер сообщил Гройсману, что "ФРГ поможет стабилизировать экономическую ситуацию в Украине".