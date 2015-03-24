Мы не объявляли вече и не собираемся отделяться - Корбан

Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан.

"Народное вече в Днепропетровске - это не наша инициатива. Это была инициатива общественных организаций. Мы даже объявлений никаких не вывешивали. И мы не собираемся отделяться от Украины. Мы украинцы. Наша основная собственность - наши дома. Мы готовы отдать все свои активы ради сохранения страны. И я говорю это на полном серьезе", - заверил Корбан.

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Он подчеркнул, что область не собирается "вывешивать какие-то фейковые флаги". "Но мы хотим одного - выполнения обещаний. Мы хотим видеть процесс децентрализации. Нам установили платежи 2,9 миллиона гривень в день в казну. Мы даем 150 миллионов гривень", - сказал Корбан.

Он также отметил, что команда губернатора Игоря Коломойского продолжает за собственные деньги оплачивать нужды армии, в том числе Вооруженных сил Украины. "Мы это делаем как меценаты. Мы помогаем ВСУ через Фонд обороны страны. Мы покупаем каски, бронежилеты, тепловизоры, покупаем связь. Но мы устали от лжи", - сказал он.

Напомним, на пресс-конференции в Днепропетровске народный депутат Андрей Денисенко заявил о том, что в среду в городе пройдет народное вече.