В среду в Днепропетровске соберется народное вече "против попыток расколоть Украину"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Днепропетровске заявил народный депутат Украины Андрей Денисенко.

«Пришло время созвать в Днепропетровске народное вече. Я надеюсь, что это будет народное вече за национальное единство, против перерождения всего демократического режима на режим авторитарный и тоталитарный, против реванша и попыток расколоть Украину, выполнив тайный протокол Минских договоренностей», - сказал он.

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Денисенко призвал людей собраться в центре города в среду.

«Позвольте мне назначить время, так же, как мы это делали во время Майдана. В среду, чтобы людям было удобно после работы, в 18 часов на центральной площади - на площади Героев майдана в городе Днепропетровск. Мы проведем новое народное вече и услышим голоса людей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты Денисенко, Виталий Куприй и Александр Дубинин заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".