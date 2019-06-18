Увольнение Луценко: в комитете Рады возникли разногласия - Кожемякин

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин прогнозирует, что члены комитета не поддержат представление о даче президенту согласия на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

В Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сложилась противоречивая ситуация относительно президентского проекта постановления о даче согласия на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сообщил председатель комитета Андрей Кожемякин.

«Подкомитет, который сегодня рассматривал и рассматривает (этот вопрос - УНИАН), и у нас было очень много дискуссий, - категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета», - сказал депутат.

Кожемякин пояснил, что подкомитет ссылается на нормы законодательства, в которых говорится об основаниях для увольнения генпрокурора.

«Генеральный прокурор освобождается от должности ... в связи с подачей заявления - он его не подал», - констатировал председатель комитета.

Он добавил, что также генпрокурора можно уволить на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.

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Кроме того, по словам Кожемякина, основанием для увольнения генпрокурора может быть наличие задолженности по уплате алиментов.

Таким образом, по словам парламентария, 90% членов комитета не поддержат представления президента.

«Если я его завтра поставлю (перед членами комитета на заседании - УНИАН), то они не придут, и не будет кворума. То есть, у нас патовая ситуация», - отметил Кожемякин.

По его словам, в президентском представлении не только не указано, на каких основаниях необходимо уволить Луценко, согласно закону о прокуратуре, но и не указано, кто будет докладывать по этому вопросу во время его рассмотрения на заседании ВР.

Кожемякин призвал глав фракций и комитетов совместно с представителем президента в парламенте обсудить, как выходить из этой коллизии.

«Или я предлагаю Верховной Раде рассмотреть этот вопрос, скажем так, самостоятельно, без комитета, без рассмотрения этого представления», - отметил он.

В ответ председатель парламента Андрей Парубий выразил мнение, что «мы снова идем по пути, когда политическая целесообразность становится выше закона».

«Что касается генерального прокурора, закон определяет исключительный перечень обстоятельств. Ни одно из этих обстоятельств в представлении не приведено ... То есть, нормально, профессионально комитет должен отклонить, вернуть (представление - УНИАН) и сказать: «Прошу привести в соответствие», - отметил спикер, добавив, что «разделяет тревогу» Кожемякина.

Однако, по словам Парубия, если парламент вернет представление, то скажут, что народные депутаты снова не поддерживают инициативы президента, а если примет решение по представлению, то «опозорит себя как людей, которые занимаются соблюдением закона, а не нарушением закона».

Он призвал урегулировать эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о даче согласия на освобождение президентом Луценко от должности генпрокурора (№ 10380).

В проекте отмечается, что парламент дает согласие на увольнение Луценко «в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины».